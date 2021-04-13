Başarılı futbolcu, İrfan, Ozan ve Pelkas ile iyi bir uyum yakaladı. Sahanın en çok koşan isimlerinden biri oldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, güzel futbolunu harika bir golle süsledi. Ozan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan, sağ ayağıyla arka direğe vurduğu plaseyle gol perdesini açtı. Yıldız futbolcu, golün ardından İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ile birlikte, İrfan’ın ‘kahve içme’ sevincini yaptı. Mert Hakan Yandaş, 87 dakika oyunda kalırken sahanın en iyilerinden biri oldu.



