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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan 1 puanı getiren hareket

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle kurtarırken Mert Hakan Yandaş'ın hareketi dikkatlerden kaçmadı.

09 Kasım 2021, Salı 09:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan 1 puanı getiren hareket

Fenerbahçe , Kayserispor karşısında skor 0-0’ken penaltı kazandı. Berisha vuruşu kullanmak istese de tribünlerin, “İrfan, İrfan” tezahüratları arasında Milli orta saha oyuncusu beyaz noktanın başına geçti.

İrfan topu direğe nişanladı. Sarı-Lacivertliler’in son saniyelerde kazandığı penaltının ardından topun başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

Bazı oyuncular bölgeye hareketlense de kaptan Mert Hakan devreye girdi. Topu alan Mert, doğrudan Mesut Özil’e götürerek, “Sen kullan” dedi. Tecrübeli yıldız da vuruşu gole çevirerek son saniyede takımına 1 puanı kazandırmış oldu.


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