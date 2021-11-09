Fenerbahçe , Kayserispor karşısında skor 0-0’ken penaltı kazandı. Berisha vuruşu kullanmak istese de tribünlerin, “İrfan, İrfan” tezahüratları arasında Milli orta saha oyuncusu beyaz noktanın başına geçti.

İrfan topu direğe nişanladı. Sarı-Lacivertliler’in son saniyelerde kazandığı penaltının ardından topun başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

Bazı oyuncular bölgeye hareketlense de kaptan Mert Hakan devreye girdi. Topu alan Mert, doğrudan Mesut Özil’e götürerek, “Sen kullan” dedi. Tecrübeli yıldız da vuruşu gole çevirerek son saniyede takımına 1 puanı kazandırmış oldu.





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