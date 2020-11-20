Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Savunma bölgesinde, Gökhan Gönül sakat olduğu için Başkent’te görev yapamayacak. Hücum hattında ise sıkıntı daha büyük. Hollanda U21 Milli Takımı’ndan sakat dönen Ferdi Kadıoğlu yeni iyileşti. Enner Valencia’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Diego Perotti ise tam olarak hazır değil. Bu durum can sıksa da formayı kapmak için fırsat kollayan oyuncular için bir fırsat.

6 maç, 92 dakika

Bunların başında ise Mert Hakan Yandaş geliyor. 26 yaşındaki yıldız, transfer döneminin en sansasyonel imzasını attı. Ancak lig başlamadan hemen önce yaşadığı sakatlık, Mert Hakan’ın Fenerbahçe macerasının sıkıntılı başlamasına neden oldu. Başarılı futbolcu, geride kalan 8 haftada hiç 11’de şans bulamadı, 6 maçta toplam 92 dakika süre alabildi.

İlk 11’i çok istiyor

Mert Hakan Yandaş, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla artık ilk 11’de olmak istediğini net bir şekilde gösterdi. Hücum hattında bu kadar eksiklerin olduğu bir haftada yıldız futbolcu aradığı şansı bulabilir. Sivasspor’da zaman zaman kanatlarda da görev yapan Mert Hakan, Valencia’nın yokluğunda Çubuklu formayla ilk kez 11’de sahaya çıkabilir.

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Artık radikal kararlar vermeli

Fenerbahçe’de savunma güvenliği soru işareti. Sangare ve Caner hücum yönünde belli standart koyuyorlar ama Milli maçta da belli oldu ki savunma yönü sıkıntılı. Gökhan’ın yokluğunda bu takımın genelini etkiler. Eldeki stoper havuzuna ve beklerin özelliklerine bakıldığında 3-5-2 veya 3-4-3’ün uygulanabileceğini düşünüyorum. Hem Novak hem de iyileştiğinde Gökhan stoper oynamayı biliyor. Onlardan da yararlanmak mümkün. Kritik bir başka karar ise santrfor seçimi olacak. Ademi, Cisse, Thiam, Samatta birbirinden çok farklı ve takımı farklılaştıran oyuncular. Bunlardan hangi ikisinin ne şekilde sahada olacağı önemli. 2 santrforla ya da biri kanatta olduğunda iş değişiyor. Erol Bulut’un orta sahada da elinde seçeneği çok. Mert Hakan, Karagümrük maçında nihayet vasatın üstüne çıktı. Perotti istenen seviyeye çıktığında 10 numarayı da oynayabilir. Pelkas, Mert, Sosa, Ozan... Hoca artık hücum şablonlarını ortaya koyup ‘orta’ dışında bir temele dayanan akın sürekliliğini sağlamalı. Yani artık Erol Bulut ince ince değil, radikal kararlar vermeli.

Mehmet Demirkol

Kadroda değişim rekabeti getirir

Milli arayı kendi antrenman sahasında hazırlık maçı yaparak en iyi değerlendiren takım Fenerbahçe oldu. Perotti gibi maç eksiği olan oyuncularının temposunu artırmak adına bu maçlar çok önemlidir. Erol Bulut’un vazgeçilmezi Valencia’nın yokluğunu doldurabilecek hem oyuncu hem de diziliş alternatifi var. Özellikle kenarları iyi kullanan Fenerbahçe için Cisse’nin, oynamayı özlemiş Mert Hakan’ın, güçlenmiş bir Perotti’nin Konya maçındaki kötü oyundan sonra ilk 11’de başlaması sürpriz olmaz. Diğer yandan oyuncular arasındaki forma rekabetini biraz arttırabilmek adına bu değişimleri yapmak da ilerleyen haftalar için Erol Bulut’un işini kolaylaştırabilir.

Erman Özgür



