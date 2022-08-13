Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Serdar Aziz ise günü bireysel yaptığı özel çalışma ile geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Mert Hakan'dan iyi haber geldi

Bu arada Fenerbahçe'de Avusturya kampında adalesinde ağrı hisseden ve kampı yarım bırakarak İstanbul'a dönerek tedavisine başlanan Mert Hakan Yandaş takımdan uzun bir süre ayrı kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun sakatlığını atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.

Pedro ve İrfan Can takımdan ayrı

Yine takımdan ayrı kalan yeni transferlerden Joao Pedro ile İrfan Can Kahveci'nin özel program dahilinde takım ile aynı seviyeye gelmesi için ayrı çalıştıkları ifade edildi.

Berisha'nın sakatlığı sürüyor

Süper Lig'de oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan golcü forvet Berisha'nın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.