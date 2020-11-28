Sezon başında 18 transfer ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, sakat oyunculara rağmen derin kadrosuyla derbi öncesi dikkat çekiyor. Geçen hafta Gençlerbirliği'ni 5-1 ile geçen Fenerbahçe derbi öncesi gövde gösterisi yapmıştı. Önceki haftalara göre farklı bir 11 ile sahaya çıkan Erol Bulut'un Beşiktaş maçı öncesi ilk 11 tercihi merak konusu oldu.

Mert Hakan Yandaş kararı

Gençlerbirliği maçının konuşulan isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş’a yine yedek kulübesinin yolu gözüktü. Orta sahayı şekillendiren Teknik Direktör Erol Bulut, Gustavo - Sosa - Ozan ile ideal dizilişini buldu.

Mert Hakan ise sezon başı sakatlığı sebebiyle bu üçlünün gerisinde kaldı. Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçıyla ilk kez ilk 11’de forma giyen futbolcu maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. Uzak mesafeden attığı şık golle perdeyi açan Mert Hakan, üçüncü golde de topu taç çizgisinden çevirmiş ve atak başlangıcını yapmıştı. Ancak gelinen noktada teknik direktör Erol Bulut bir tercih yapmak zorunda. Burada da detaylar devreye giriyor. Özellikle top rakipteyken orta saha oyuncularının yaptıklarına büyük önem veren Bulut, Mert Hakan’ı bu konuda arkadaşlarının gerisinde buluyor.

Savunma özelliği ve maç temposu eksikliği sebebiyle Mert Hakan Yandaş’ın hamle oyuncusu olacağı öğrenildi.

Milliyet/Skorer







