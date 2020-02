U21 Ligi’nde 22 gol atarak gol krallığını elde eden genç oyuncu Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim’e imza atarken sözleşme şartları dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, herhangi bir transfer bedeli talep etmedi ama oyuncunun bonservisinin sadece yüzde 50’sini verdi. Ayrıca Fenerbahçe, Yusuf Mert’i ne zaman geri getirmek isterse sadece 350 bin euro ödeyecek.

Devre arası transfer döneminde harcama limitleriyle uğraşan Fenerbahçe’de sessiz bir gündem dikkat çekti. Transferin son günlerinde altyapıdan yetişen Yusuf Mert Tunç’un Portekiz’in Varzim takımına gitmesi akıllara Merih Demiral’ı getirmişti.

2016 yılında benzer şekilde altyapıdan çıkarak gelecek vaat eden bir isim olmasına karşın elden kaçırılan Merih, sadece 3 yılda milli takım seviyesine yükselip, şu anda Avrupa’nın en önemli stoperleri arasına girdi.

Bizzat ilgilendi

Başkan Ali Koç’un da göreve başladıktan sonra sık sık Merih Demiral örneğiyle altyapıdan ayrılan futbolcuların üzüntüsünü yaşaması Yusuf Mert Tunç konusunda titiz davranılmasını sağladı. 2000 doğumlu genç futbolcu geçen sezon son kez oynanan U21 Ligi’nde 22 gol atarak gol krallığını elde etmişti.

Hatta dönemin U21 ve altyapı sorumlularından Şenol Çorlu da Yusuf Mert konusunda olumlu yönde rapor ileterek, U21 Ligi’nin kalkmasının dezavantajlı bir durum yaratacağını, genç yıldızın adım adım A takım seviyesine hazırlanabileceği bir ortamın yaratılması gerektiğini bildirmişti.

Bu doğrultuda ilk olarak TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’a kiralanan ama sadece 2 maçta görevlendirilen Yusuf Mert için yeni bir yöntem arandı. Avrupa’ya açılmayı da isteyen Yusuf Mert’in önünde Merih Demiral’ın çizdiği başarılı kariyer örnek oldu.

Bu süre zarfında sarı-lacivertli kulüp Kemal Aslan öncülüğündeki altyapı ekibi ve Başkan Ali Koç’un desteğiyle genç yıldıza yol gösterdi. Genç oyuncu, Portekiz 2. Lig takımlarından Varzam’la 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Ancak sözleşme şartları oldukça dikkat çekti.

İlginç şartlar

Bu kez işini sağlama alan sarı-lacivertliler, herhangi bir transfer bedeli talep etmedi ama oyuncunun bonservisinin sadece yüzde 50’sini Portekiz kulübüne verdi. Ayrıca Fenerbahçe, Yusuf Mert’i ne zaman geri getirmek isterse sadece 350 bin euroya çağırabilecek.

Gelecek dönemde eğer başka bir kulüp transfer teklifi yaparsa muhataplardan biri Fenerbahçe olacak ve söz hakkı tanınacak.

Merih Demiral, 2016’da Portekiz’de 3. Lig seviyesinde Alcanenense’ye bedavaya gitmiş ve Fenerbahçe önemli bir potansiyeli elden kaçırmıştı.

Duygusal mesaj

Portekiz ekiplerinden Varzam’la sözleşme imzalayan Yusuf Mert Tunç, duygusal bir mesajla veda etti. 20 yaşındaki forvet, “Hayat bana bu coğrafyadaki her çocuğun rüyalarını süsleyen Fenerbahçe’nin asil formasını giymeyi nasip etti. “Çubuklu” ile geçirdiğim her an için şükrediyorum. Ama “insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar” denir ya... Kalbimi burada bırakıp, hayır dualarınızı yanıma alıp, hayallerimi bavuluma koyup “Fenerbahçeli Yusuf Mert”in neler yapabileceğini göstermek için Portekiz’de yeni bir mücadeleye başlıyorum. Bugünleri görmeme vesile olan, üzerimde hakkı bulunan herkese teşekkürü borç bilirim” dedi.

‘Yolun açık olsun’

Fenerbahçe, resmi twitter hesabı üzerinden Yusuf Mert Tunç’a mesaj göndererek, “Yolun açık, en güzel başarılar seninle olsun Yusuf Mert!” mesajını yazdı. Genç futbolcu da, geri dönüş hayalini vurgulayarak, “Elbet bir gün” diye cevapladı. (Skorer)