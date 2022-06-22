Jorge Jesus yönetiminde Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk özlemini dindirmeyi Fenerbahçe 'de hummalı biçimde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda Lincoln Henrique ile bir dönem Galatasaray 'da forma giyen Bruma'yı kadrosuna kattı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI YOLDA

Yönetim ayrıca Abdülkerim Bardakcı transferinde önemli aşama kaydetti. Başkan Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray'ın da istediği 28 yaşındaki oyuncu için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

HEDEF AGRESİF, HÜCUM FUTBOLU

Yeni sezon öncesi Samandıra da duvarlara "Atak, Atak, Atak ve Kazan, Kazan, Kazan" şeklinde sloganlar yazdıran Jorge Jesus, taraftarların istediği agresif hücum futbolunu sahaya yansıtmak için kolları sıvadı. Ünlü teknik adam, geçen sezon 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Red Bull Salzburg'tan renklere bağlanan Mergim Berisha ile ilgili kararını verdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Yaz tatilinde çalışmalarını ciddi bir biçimde sürdüren Alman futbolcu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapmış ve fit vücuduyla yeni sezona 'hazırım' mesajını vermişti.

JESUS'UN GÖZÜNE GİRDİ

Geçmişte görev yaptığı kulüplerde 4-4-2 sistemini uygulayan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'yi çift forvetli düzende sahaya sürmeyi planlıyor. 24 yaşındaki futbolcu Jesus'un gelişiyle adeta yeniden doğdu. Kampa hazır gelen ve antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Berisha, ünlü hocanın gözüne girdi.

'TAKIMDA KALSIN' RAPORU

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen golcü futbolcu, son haftalarda formayı Serdar Dursun'a kaptırmıştı. Jesus, gönderilmesi beklenen Mergim Berisha'nın takımda kalması yönünde rapor verdi.

TRANSFERDE ÖNCELİK ORTA SAHA VE SAVUNMA

3. bölgede oynayan Berisha, Serdar Dursun, Valencia ve Rossi'nin performansını yeterli bulan Jesus'un bu nedenle öncelik olarak orta saha ve savunmaya takviye istediği belirtildi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SEZONUN GOLÜNÜ ATMIŞTI

Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi. Alman oyuncu, 4 Kasım 2021'de deplasmanda oynanan Royal Antwerp maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.

(Skorer)