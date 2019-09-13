Fenerbahçe'de Futbol Federasyonu’na ligin ilk yarısı için gönderilen 28 kişilik kadroya alınmayan Mehmet Ekici’yi istatistiklerinin yaktığı ortaya çıktı. 6 ay futbol oynamamayı göz aldıktan sonra 1 Temmuz 2017’de Fener’e 6.7 milyon euro garanti ücret karşılığında 4+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda ligde 9 maça çıkıp, gol ve asist katkısı veremedi.

Geçen sezon ise 21 maçta sadece 3 gol, 1 asistle oynayan Ekici, bu sezon da Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremeyince ilk yarı sonuna kadar oynama şansını elinden kaçırdı. Bu arada Fenerbahçe, Mehmet Ekici’den ücretinde indirim istendiği yolundaki iddiaları yalanlayıp, “Mehmet’in maşında indirim yapmasını istediği ve onun da reddettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Kaynak: Star