Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'yi yakan istatistik!

Fenerbahçe’ye 4 yıl için 6.7 milyon euroya imza atan 29 yaşındaki oyuncu, 2 sezonda ligde 30 maça çıkıp, sadece 3 gol ve 1 asistlik katkı yapınca TFF’ye verilen 28 kişilik kadroya yazılmadı.

13 Eylül 2019, Cuma 06:31 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'yi yakan istatistik!

Fenerbahçe'de Futbol Federasyonu’na ligin ilk yarısı için gönderilen 28 kişilik kadroya alınmayan Mehmet Ekici’yi istatistiklerinin yaktığı ortaya çıktı. 6 ay futbol oynamamayı göz aldıktan sonra 1 Temmuz 2017’de Fener’e 6.7 milyon euro garanti ücret karşılığında 4+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda ligde 9 maça çıkıp, gol ve asist katkısı veremedi.

Geçen sezon ise 21 maçta sadece 3 gol, 1 asistle oynayan Ekici, bu sezon da Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremeyince ilk yarı sonuna kadar oynama şansını elinden kaçırdı. Bu arada Fenerbahçe, Mehmet Ekici’den ücretinde indirim istendiği yolundaki iddiaları yalanlayıp, “Mehmet’in maşında indirim yapmasını istediği ve onun da reddettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Kaynak: Star

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...