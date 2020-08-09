Fenerbahçe’de Mehmet Ekici ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de, Hasan Ali Kaldırım’ın ardından ikinci ayrılığın Mehmet Ekici ile devam etmesi bekleniyor. 2017’de Trabzonspor’dan, Fenerbahçe’ye gelebilmek için kadro dışı kalmayı göze alan ve 6 ay futbol oynamayan Ekici, Sarı-Lacivertliler’le 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Sakatlıkların bir türlü peşini bırakmadığı tecrübeli futbolcu ile Kanarya’nın yeni sözleşme yapmayacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre de 30 yaşındaki oyuncunun, yeni yol haritasını çizdiği ve rotayı doğduğu ve futbola başladığı yer olan Almanya’ya çevirdiği belirtildi.

Antalyaspor ve Sivasspor istemişti…

Fener’de 3 yıl boyunca bonuslar hariç toplamda 7.5 milyon Euro kazanan Ekici’nin, Süper Lig’de Antalya ve Sivas gibi takımlardan gelen teklifleri kabul etmediği ve Almanya’da kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan yıldız futbolcuya buradan gelen tek teklifin ise Almanya 2. Ligi’nde mücadele eden Hannover 96’dan geldiği belirtildi.

Ekici’nin menajeri aracılığıyla Almanya’da kulüp arayışlarını sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

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