Fenerbahçe Kulübü, sezon başı Futbol Federasyonu’na bildirilen 2019-2020 sezonu 28 kişilik A takım oyuncu listesinde, tecrübeli futbolcusu Mehmet Ekici’ye yer vermemişti.

Teknik heyet uzun süredir sahalardan uzak kalan Mehmet Ekici’nin yeniden takıma dönmesine karar verdi. Antalya kafilesinde yer alan oyuncunun lisansının çıkarılması planlanıyor. Ligin ilk yarısında lisans sınırlamasına takılan Mehmet Ekici bu süreyi boşta geçirmişti.

Daha önce de benzer şekilde Trabzonspor’da ligin ikinci yarısında kadro dışı kaldığı için formasından uzak kalan Ekici daha sonra form tutmakta bir hayli zorlanmıştı. Hatta bu sürede iki kez adalesi yırtılmıştı. Yine aynı durumun olmaması için sağlık ekibi ve teknik heyet Ekici’ye özel bir program uyguluyor. (Skorer)