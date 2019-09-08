Fenerbahçe'de Mehmet Ekici beklemeye geçti

Fenerbahçe’de hakkında yolların ayrılması kararı alınan Mehmet Ekici, ara transfer dönemini bekliyor.

08 Eylül 2019, Pazar 06:01
- A +
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici beklemeye geçti

Fenerbahçe teknik heyetinin kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici, ara transferi bekleyecek.

Yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine tebliğ edilen, “Takım bul. Bu konuda sana yardımcı olacağız” şeklindeki duyuru sonrası harekete geçen gurbetçi oyuncu, kısa süre içerisinde hedefe ulaşamadı. 29 yaşındaki on numaranın, Sarı-Lacivertliler ile birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi.

Ekici’nin kiralık ya da bonservisi ile gönderilebilmesi için Türkiye Kupası maçlarında şans tanınması bekleniyor.



YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...