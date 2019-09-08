Fenerbahçe teknik heyetinin kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici, ara transferi bekleyecek.

Yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine tebliğ edilen, “Takım bul. Bu konuda sana yardımcı olacağız” şeklindeki duyuru sonrası harekete geçen gurbetçi oyuncu, kısa süre içerisinde hedefe ulaşamadı. 29 yaşındaki on numaranın, Sarı-Lacivertliler ile birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi.

Ekici’nin kiralık ya da bonservisi ile gönderilebilmesi için Türkiye Kupası maçlarında şans tanınması bekleniyor.







