Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan hücum-defans geçişleriyle devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Max Kruse ve Vedat Muriç döndü!

Uzun süredir sakat olan Max Kruse ve Vedat Muriç idmanın tamamında takımla birlekte çalıştı. İki futbolcunun Göztepe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Ersun Yanal karar verecek.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını 29 Kasım Cuma yapacağı çalışmayla tamamlayacak.



