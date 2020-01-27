Sarı-lacivertlilerde son 6 lig maçında attığı 4 golle takımının 12 puan toplamasına direkt etki eden Max Kruse, teknik heyetin kafasındaki formata iyice ısındı. Antalya kampını da verimli geçiren tecrübeli orta saha, sistemin de oturmasıyla artık sıkıntılı dönemi geride bıraktı.

Fenerbahçe’de Max Kruse sevinci yaşanıyor. Alman yıldız, ligde yakaladığı çıkışla takımının seri galibiyetler almasına büyük katkı sağladı. Son 4 maçını kazanan Fenerbahçe’de Kruse 3 gol atarken, son 6 lig maçında da 4 gol atop 1 asist yaptı. Özellikle son Başakşehir maçında hem şık bir gol atan hem de ikinci golü hazırlayan isim olan tecrübeli orta saha, adeta galibiyeti hazırladı. Gaziantep maçında attığı klas bir kafa golü atan, daha önce de Beşiktaş ve Gençlerbirli maçlarında skor bulan Kruse’nin yakaladığı bu çıkışta birçok etken göze çarpıyor. Ancak başarılı oyuncunun gelişiminde temel sebep sistem oldu.

30 yaşındaki oyuncunun bundan önce temel sıkıntısı sistemin bir türlü oturmamış olmasıydı. Format, isimler, diziliş gibi birçok konu değiştiği için Kruse de takımı gerçek anlamda yönlendiremiyordu. Bunun yanı sıra bir de ciddi sakatlık yaşadı. Eski takımlarında daha önce böyle bir durum yaşamayan deneyimli futbolcu, istediği pasları da zamanında alamıyordu. Ayrıca istediği pasları atacak oyuncu bulamıyordu. Bu da doğal olarak oyundan düşmesine sebep oluyordu. Gelinen noktada takımda sistem ligin ilk yarısına göre iyice oturmaya başladı. Bu da Alman yıldızın oyunu daha rahat yönlendirmesini ve golcü özelliklerini ortaya çıkarmasını sağladı.

Bununla beraber Kruse’nin Antalya kampını da çok iyi geçirmesiyle beraber bambaşka bir görüntüye kavuştu. Hala kanatların birinde orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci oynuyor. Bunun sebebi rakibin etkili kanatlarına önlem almak. İki kanatta da gerçek kanat oyuncuları oynadığı zaman Kruse daha da etkili oluyor. Bu kanatlar içeri kat etmeyip doğrudan çizgiye gittiği için Kruse’ye hem merkezde alan bırakılıyor hem de Alman futbolcunun bildiğimiz kritik pasları ya da golleri geliyor.