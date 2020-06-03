Fenerbahçe'de Max Kruse Yukatel Denizlispor maçında sakatlanmıştı. Max Kruse'nin ayak bileğinde burkulma, sağ ayak bilegi iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmişti.

Alman futbolcunun normalde 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesi Kruse'nin iyileşme süresinin uzamasına neden oldu.

Kruse Kayserispor maçında oynayabilecek mi?

Saha çalışmalarını yapamayan Alman yıldız evden bireysel çalışmak zorunda kaldı. Fenerbahçe antrenmanlarını Riva'da yaparken Max Kruse salonda ve takımdan ayrı düz koşu çalışmalarını gerçekleştiriyor.

12 Haziran'daki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasına Alman yıldızın yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki hafta netleşecek.

Max Kruse bu sezon sarı lacivertlilere 7 gol 6 asistlik katkı sağladı.