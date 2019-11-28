Sarı-Lacivertliler’deki hücum oyuncusu krizi, kasığından sakatlanan Max Kruse ile başladı. Ardından Muriç bileğinden sakatlandı. Son olarak Yeni Malatya maçı öncesi son idmanda Mevlüt Erdinç arka adalesinden sorun yaşadı.

Ersun Yanal bir anda forvetsiz kaldı. Yaşanan bu kriz, başladığı gibi Kruse ile bitiyor! Alman futbolcu, önceki akşamki antrenmanın ardından dün sabahki idmanda da takımla çalıştı.

İlk kez forvette

Yıldız oyuncu, antrenmanların ilk bölümünde takıma katılırken, tedbir amaçlı ikinci bölümlerde özel program uyguladı. Ancak Kruse’nin, bugün ve yarınki çalışmaların tamamında takım arkadaşlarına eşlik etmesi bekleniyor.

31 yaşındaki futbolcu, kasığında yeniden ağrı hissetmezse Göztepe deplasmanında 11’deki yerini alacak. Bu sezon ligde 7 maçta da forvet arkasında oynayan Kruse, Fenerbahçe’de ilk kez ileri uçta görev yapacak.