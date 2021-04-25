Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe’de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11’de değişiklik yapmadı. Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Mauricio Lemos, Kasımpaşa maçında da kadro dışında kaldı.

25 yaşındaki stoper, Kasımpaşa dışında ligde oynadıkları son Medipol Başakşehir ve Gaziantep maçlarında da 21 kişilik kadroya alınmamıştı.

Mauricio Lemos, son 3 maçta teknik heyetin tercihiyle 21 kişilik kadroya giremedi.

Osayi-Samuel kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe’de Bright Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı. Son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu, Kasımpaşa maçında yer almadı.

Fenerbahçe’de 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Osayi-Samuel sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.

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