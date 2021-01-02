19 yaşındaki genç yeteneğin Fluminense ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Sarı-Lacivertliler için önemli bir avantaj. Yönetim, Paulo’nun menacerlik şirketi olan TFM Agency ile temasa geçmeye hazırlanıyor. TFM daha önce Douglas, Lincoln, David Braz gibi isimleri Türkiye’ye getirmişti. Sarı-Lacivertliler, Dinamo Kiev’in de istediği Marcos Paulo’nun şartlarını soracak. Eğer anlaşma zemini olursa, Fluminense ile bonservis pazarlıklarının başlayacağı öğrenildi.