Fenerbahçe’nin sezona damga vuracak transferi Marcelo konusunda sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç’un, “Sağ bek ve sol bekte fırsat transferleri olabilir” sözlerinin ardından dün Marca’da yer alan haber, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla heyecanlandırdı. İspanyol gazetesi, Real Madrid’in kadroda yeni bir yapılanmaya gideceğini duyurdu. Takımdan ayrılacak isimler arasında Marcelo’nun yanı sıra İsco ve Bale’in bulunduğu, bu oyuncuların gönderilmesiyle bütçede yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir rahatlama sağlanacağı kaydedildi.









Kongrede heyecan yaratacak

Fenerbahçe için bir diğer sevindirici gelişme ise şu ana kadar dünyaca ünlü sol beke talip olan başka bir takımın çıkmamış olması. Ali Koç, RobertoCarlos ve Mesut Özil kozlarını da kullanarak bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Her iki ismin de Marcelo ile ilk teması kurarak Fenerbahçe hakkında bilgi vermeye başladıkları öne sürüldü. Koç’un, 25-26Haziran’da yapılacak genel kurulda, başarısızlıkla geçen ilk başkanlık dönemi sonrası Marcelo bombasını açıklayarak yeni bir heyecan yaratmak istediği belirtildi.

Kariyerinde 2 kulüp var!

Eğer transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun kariyerindeki 3. kulüp olacak! 2005-2006 sezonunda Fluminense’de Atakım forması giymeye başlayan Marcelo, sadece bir yıl sonra, 2007’nin Ocak ayında Real Madrid’e imza atmıştı.Dünyaca ünlü yıldız tam 14 yıldır İspanyol devinin formasını giyiyor.







