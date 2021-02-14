8 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergilediği dönemde Erol Bulut'un Galatasaray derbisinde şans tanımadığı Senegalli forvet dün formasına kavuştu. 28 yaşındaki oyuncu 19. dakikada fırsatçılığını gösterdi ve topu ağlara gönderip Sarı- Lacivertliler'i öne geçirdi. Bu sezon 6. golünü atan Thiam maç sonrası yaptığı açıklamada, “Gayet mutluyum. 3 puanı elde ettik. Galatasaray maçında oynayamadım, mutlu değildim. Herkes hazır olmalı. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kendi adıma mutluyum ama esas mutluluğum 3 puanı almamız. Mesut'un kalitesini gördük. Bize çok şey katacak” dedi.





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