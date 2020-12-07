Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, 54. dakikada Serdar Aziz'in çift sarı kartla oyunda atılması ve Denizli'nin penaltı kazanması sonrası karşılaşmaya damga vurdu. Ev sahibinde tekrar maça ortak olma adına 56'da topun başına Radoslaw Murawski geldi. Altay, Murawski'nin şutunu kurtardı. Bu pozisyonun devamında 57'de Ismail Aissati uzaktan vurdu, Altay kornere çeldi. Kornerde kaleye giden topu da çelmeyi başaran 22 yaşındaki file bekçisi, kalan sürede de sürekli başroldeydi.

Her şeyi denediler

67'de Aissati sağdan topu getirdi, içeri gönderdi. Top tam Murawski'ye gelecekken Altay topa dokundu. 76'da Angelo Sagal uzaktan denedi, Altay yine başarılıydı. Kanarya'nın kalecisini bu kez ikinci yarıda oyuna giren Muris Mesanovic geçmeye çalıştı. Mesenanovic, 77'de vurdu, Altay tokatladı, 80'deki kafa vuruşu direğe çarptı. 88'de Kanarya'nın ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde sağ kanattan gelen topu çelen tecrübeli eldiven, hemen önündeki Mustafa Yumlu'nun vuruşunu da kurtarmakla kalmadı, Rodallega yükselip tam kafayı vuracakken, havadaki topu da uzaklaştırdı.

En çok kurtardığı maç

Hakem Ali Palabıyık, ilk başta Altay'ın burada faul yaptığını düşünüp, penaltı verdi ama daha sonra VAR incelemesi sonrası kararını iptal etti. Böylece 7'de 7 kurtarışla kalesinde gole izin vermeyen Altay, bu sezon en çok kurtarış yaptığı 90 dakikayı oynadı. Altay, 4-3 kaybedilen Kadıköy'deki Beşiktaş derbisinde kalesine gelen 4 topta da gole izin verememiş ve eleştirilmişti.

Son 4 penaltının 2'sini kurtardı

Süper Lig'de kalesine gelen son dört penaltının ikisini kurtaran Altay Bayındır, daha önceki 12 penaltının sadece birinde gole engel olabilmişti. Altay, Kadıköy'de 2-1 kazanılan Karamgümrük mücadelesinde de son anlarda rakibe beraberliği getirecek penaltıyı kurtarmıştı.

‘En önemlisi iyi savunma’

Maçın ardından dün akşamın yıldızı Altay Bayındır, "Bu başarıyı inşallah istikrarlı şekilde gösterip, sezon sonunda umarım istediğimiz hedeflere ulaşırız. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Bizim için önemli bir maçtı. Bu takım için en önemlisi iyi savunma yapmaktır. Bu kurtarışlar bitti, artık önümüze bakacağız" açıklamasını yaptı.