Başkan Ali Koç ve yönetimi geride kalan 18 aylık süreçte kendilerinden önceki yıla göre maaşlarda ciddi bir indirim sağladı. Sarı-lacivertliler yıllık 1,5 milyon euro kazanan Vedat Muriç örneğindeki gibi en fazla bu seviyede maaş ödemeyi planlıyor.

Fenerbahçe Yönetimi son 1,5 yıl içinde toplam futbolcu maaş bütçesinde 10 milyon euroluk indirim sağladı. Başkan Ali Koç ve yönetimi kulübün mali sıkıntılarını çözmek için yoğun çaba harcıyor. Yönetimin kısa vadedeki en önemli hedeflerinden biri futbol takımındaki maaşları düşürmekti. 1.5 yıl içinde kademeli olarak bu hedefte başarı sağlandı.

Sarı-lacivertli yetkililer kendilerinden önce kurulan son takımla mevcut kadronun maaşları arasında 10 milyon euroluk bir tasarruf olduğunu ifade etti. Yüksek maaş alan birçok oyuncu ile ya yollar ayrıldı ya da Alper Potuk örneğinde olduğu gibi indirim sağlandı. Sarı-lacivertli takımda bu durumun gelecek sezondan itibaren daha iyi hale gelmesi bekleniyor. Şu an Moses, Gustavo ve Max Kruse ortalamanın üstünde yüksek maaş alıyor. Max Kruse bedelsiz gelmişti ancak performans vermeyen Moses’in maaşı en büyük sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Chelsea’den kiralanan Nijeryalı oyuncunun yıllık 3.5 milyon euroya yakın ücret aldığı biliniyor. Gustavo da benzer ücret alsa da futboluyla bunun karşılığını fazlasıyla veriyor. Takımın en büyük gol kozu Vedat Muriç örneğindeki gibi futbolcu maaşlarının maksimum bu seviyede olmasını planlıyor. Kosovalı forvet yıllık 1.5 milyon euro kazanmasına rağmen takımın en verimli ismi olarak dikkat çekiyor.

Moses yükü bitecek

Moses’in sezon sonu ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler bu oyuncunun yüksek maaşından kurtulacak. Bunun yanı sıra Alper Potuk gibi bazı isimlerden maaş indirim talebi de söz konusu olabilir. Yönetim hem takım harcama limitleri hem de UEFA finansal fair play nedeniyle özellikle maaş konusuna büyük önem veriyor. (Skorer)