Fenerbahçe 'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo'ya ülkesi Brezilya'dan talip çıktığı iddia edildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre orta sahasını tecrübeli bir isim ile güçlendirmek isteyen Botafogo, Lazio forması giyen Lucas Leiva ve Fenerbahçe'de oynayan Luiz Gustavo ile ilgileniyor.

Botafogo, Fenerbahçe ile Luiz Gustavo'nun 2023'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen görüşmeleri ilerletmeyi ve Brezilyalı futbolcuyu ülkesine döndürmekte istekli olduğu belirtildi.

2019 yılında bu yana Fenerbahçe'nin formasını giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 28 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Lucas Leiva'nın maliyeti yüksek

Botafogo'nun adayları arasında yer alan bir diğer isim Lucas Lucas Leiva'nın ise sözleşmesi Haziran ayında sona erecek ancak futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin zora girdiği belirtiliyor.



