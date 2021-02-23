Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun eksikliği ciddi şekilde hissedilirken Brezilyalı oyuncunun kadroda olmamasının faturası önce Galatasaray mağlubiyeti ardından kupadan elenilmesi ve son olarak da Göztepe mağlubiyetiyle ödendi.

Hala takımla çalışmıyor

Fenerbahçe için pazar akşamı bir kader maçı daha oynanacak. Sarı Lacivertliler zorlu Trabzonspor deplasmanına konuk olacak ancak kulübün bugün geçtiği idman raporuna göre Luiz Gustavo hala takımla çalışmalara başlayamadı. Dolayısıyla Trabzonspor maçına hazır olsa bile maç ve idman eksiği sebebiyle istenilen performansı sergileyemeyebilir.

"Galatasaray maçına yetişir mi?" diye sorulan Gustavo'nun, bu karşılaşmadan sonra oynanan Başakşehir (kupa), Karagümrük ve Göztepe maçlarında da formasından uzak kalması, son zamanlarda sorgulanan sağlık ekibinin tekrardan gündeme gelmesine sebep oldu.

Fenerbahçe'den bugünkü idmanla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Filip Novak takımla çalışırken, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci’nin tedavi ve çalışmalarına devam edildi.





İlgili Haberler Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı







