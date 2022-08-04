Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe 'nin yaptığı ilk transfer olan Lincoln Henrique, kalitesini göstermeye başladı. Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Slovacko maçına ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız, 17. dakikada Emre Mor'un attığı golde asisti yapan isim oldu.

45+1'de attığı muhteşem frikik golüyle farkı 2'ye çıkaran, 81. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ceza sahası dışından attığı şutla ağları sarsan yıldız solak, kazanılan 3-0'lık galibiyette başrol oynadı.

3.5 milyon Euro bonservisle geldiği Fenerbahçe'deki 3. resmi çıkan Brezilyalı 10 numara, 2 gol, 2 asistle ulaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Lincoln'ün performansını karşısında adeta mest oldu. Sosyal medyada trend topic listesine zirvede giren 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili on binlerce övgü dolu tweet atıldı.







