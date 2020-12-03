Sarı-Lacivertliler, pazar akşamı oynanan mücadelede hem 3 puan bırakmış, hem de rakibine karşı Kadıköy’deki 15 senelik yenilmezlik serisi sona ermişti. Maçta sakatlanan Perotti’nin en az 1 ay, Kemal Ademi’nin ise 15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ayrıca sarı kart gören Luiz Gustavo da cezalı duruma düştü. Bu kadar kötü haber yetmiyormuş gibi bir üzücü gelişme de Mauricio Lemos konusunda yaşandı.

Kırık yok ama...

Fenerbahçe ilk yaptığı açıklamada, Josef’in sert hareketiyle sakatlanan Uruguaylı savunmacının bileğinde kırık olmadığını duyurmuştu. Dün kulüpten yeni bir açıklama geldi. Yapılan muayeneler sonrası Lemos’un bilek bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. 24 yaşındaki stoper 3 hafta sahalardan uzak kalacak.



