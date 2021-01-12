Fenerbahçe, perşembe akşamı saat 20.45'te Kadıköy'de Kasımpaşa ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu karşılaşmasının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman saat 11.30’da başladı. Erzurum deplasmanında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Sosa ile Novak sahada koşu çalışmalarına devam etti. Tedavi süreçleri devam eden Diego Perotti ile Tolga Ciğerci ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.







