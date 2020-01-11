Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Max Kruse tam olarak bekleneni veremedi. Özellikle yaşadığı sakatlık sürecinden sonra ilk yarının ortalarından itibaren düşüş periyodu içine giren Alman futbolcunun temel sıkıntısı ise sistem. Hem takımda sürekli değişiklikler yaşanması hem de gerçek kanat oyuncuları yerine orta saha özellikli kanatların yer alması Kruse’nin alıştığı oyunu oynamasına engel oluyor.

Takımda bir türlü kanatlar gerçek anlamda işlemedi. Özellikle Tolga ve Deniz gibi orta saha özellikli isimlerin olduğu maçlarda Kruse tam olarak oyunu yönlendiremiyor. Bu isimler kanatları etkili kullanmak yerine orta sahaya yakın oynayıp Kruse’nin etki alanını kapatıyor. Gerçekten iki kanat olsa bu isimlerin yapacağı koşuları pasları ile destekleyecek isim Kruse olacak. Futbolcunun gerçek anlamda oyununu yönlendirebilmesi için geniş alana ihtiyacı var.

ENGEL OLUYOR

Kanatların orta saha özellikli olması ve alanı daraltması Kruse’nin oyunun yönünü değiştirecek pasları atmasına engel oluyor. Futbolcu oyunu yönlendirecek geniş alanı bulamıyor. Bu durum yıldız ismin oyuncu kurucu özelliklerini sınırlandırdı.

AFRİKA'YA YARDIM

Saha dışında birçok etkinlikte aktif olan Max Kruse ülkesi Almanya’da önemli bir kampanyaya katıldı. Bir su firması ile yaptığı anlaşma ile Afrika’da su kuyuları açmak üzerine bir çalışmaya dahil oldu.

Kruse, Afrika’da açılacak içme suyu kuyuları için maddi destek sağlayacak. Ayrıca kendisi de uygun olduğu zamanlarda Afrika’daki bu çalışmalara katılacak.

Geçtiğimiz günlerde ülkesinde katıldığı Dart Şampiyonası’nda 3. olan Alman futbolcu buradan elde ettiği geliri de Afrika’ya bağışladı.

Kaynak: Skorer