



üper Lig’de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe’de devre arası kampının oldukça verimliği geçtiği öğrenildi. Antalya’daki kampta teknik heyeti en çok sevindiren konu ise takımın omurgasını oluşturan isimlerin performansı oldu. Özellikle Kruse öne çıkarak herkesin gözüne girdi.

Omurgayı oluşturan ve teknik heyetin en çok güvendiği isimler arasında savunmada Serdar Aziz orta sahada Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu ve ileri uçta Vedat Muriç yer alırken, eksik parça olan oyun kurucu görevini üstlenen Kruse’un da çıkış yakalaması sevinç yaşattı. Bu bölgeye ayrıca Mehmet Ekici de dahil olacak. Teknik heyetin takımda kalmasına sıcak baktığı tecrübeli futbolcunun, Kruse’yi zorlayacağı için takım omurgasının daha da güçlü hale gelmesi söz konusu. (Skorer)