Sarı-Lacivertliler, satabileceği tek isim olan 25 yaşındaki futbolcudan mümkün olan en yüksek geliri elde etmek için İtalyan ekibiyle kıran kırana pazarlık yapıyordu. Ancak oyuncu satışı artık acil bir hale geldiği için tarafların kısa sürede anlaşmaları bekleniyor.

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki ilk ve tek icraatı Frankfurt’tan Simon Falette’i kiralamak oldu. Gineli savunmacı, imzayı atar atmaz takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlamak ve sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Ancak Sarı-Lacivertliler’in harcama limitleri konusundaki sıkıntısı nedeniyle Falette’e henüz lisans çıkartılamadı. Ya oyuncu satılması ya da TFF’nin, Fenerbahçe’nin iki bankayla yaptığı borç yapılandırma anlaşmasını kabul etmesi gerek. Yönetim, Zajc’ı bir an önce satarak Falette’in cumartesi günkü Gaziantep maçında kadroda olmasını sağlamanın peşinde.