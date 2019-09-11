Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta mücadelesinde pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe’de 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Takımın tecrübeli kanat oyuncusu Victor Moses, deneyimli sağ beki Mauricio Isla ve yeni transfer Adil Rami’nin durumunun bu hafta içerisinde belli olacağı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın durumlarıyla yakından ilgilendiği 3 futbolcu için kulübün sağlek ekibinden sık sık bilgi aldığı ifade edildi. Yanal’ın, 3 oyuncudan gelecek haberlere göre Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak karşılaşmanın ilk 11’ini oluşturacağı kaydedildi.

Gustavo, kaldığı yerden...

Liglere verilen milli ara sebebiyle 3 gün önce Bursaspor’la hazırlık karşılaşmasına çıkan Sarı- Lacivertliler’de takımın yeni transferi Luiz Gustavo sakatlık yaşamıştı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve oyunun ilk yarısının sonuna doğru ayak bileğine darbe alan Brezilyalı futbolcu, riske edilmemiş ve oyundan alınmıştı. Tedavisine ara vermeden başlanan yıldız futbolcunun durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın yoğun tedavi uygulunanan tecrübeli futbolcuyu, pazartesi günü deplasmanda oynanacak mücadelede ilk 11’de görevlendireceği belirtildi.