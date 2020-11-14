Sarı-Lacivertliler'in en büyük kozlarından ikisi olan Samatta ve Sosa'dan gelecek güzel haberler bekleniyor. Tanzanya Milli Takımı'nda yapılan kontroller sonucunda sakatlığı sebebiyle İstanbul'a geri dönen Samatta ile ağrıları nedeniyle Konya maçında görev yapamayan Sosa sağlık ekibinin kontrolünde özel çalışmalar yapıyor.

Tolga da onlarla beraber

Son kontrolleri pazartesi günü yapılacak olan iki oyuncu da problem çıkmaması durumunda takıma katılacak. Uzun zamandır sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci'nin de iki yıldızla beraber çalışmalarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.

Yusuf Dursun



