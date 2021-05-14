Erol Bulut’la yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar sportif direktörlük görevinin yanı sıra teknik direktörlüğü de üstlendi. Ligin bitiminin ardından bu konuda nasıl bir karar verileceği merakla bekleniyor. Ali Koç başkan seçilirse ilk hamlesinin hoca seçimi konusunda olması muhtemel. Koç’un hayali, 1998-1999 sezonunda olduğu gibi takımı yeniden Joachim Löw’e emanet etmek. 61 yaşındaki çalıştırıcı, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı’ndan ayrılacak. Eğer Löw ile anlaşma sağlanırsa, Emre Belözoğlu ya yanında yardımcı olarak kalacak ya da yeniden sadece sportif direktörlüğe devam edecek.

Yaptıkları takdir topladı

Löw hamlesi başarılı olmazsa, en güçlü seçenek Emre Belözoğlu’nun kalıcı olarak teknik adamlığa devam etmesi görünüyor. Her ne kadar Sivas maçındaki yenilgi büyük şok etkisi yaşatsa da Belözoğlu’nun takımı devraldıktan sonra kısa süre içerisinde ayağa kaldırması başta Ali Koç olmak üzere yönetimin takdirini kazandı. Belözoğlu’nun da bu göreve sıcak baktığı öğrenildi.



