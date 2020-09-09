Fenerbahçe için bu yaz son derece hareketli geçti. Sarı-Lacivertliler transferde şov yaptı, 6 Ağustos’ta ise dört yıldızı birden açıkladı. Kanarya, son günleri biraz durgun geçirdi ancak bu değişmek üzere. Önümüzdeki 48 saat yine çok hareketli geçecek. Fenerbahçe için iki çok önemli gelişme yaşanacak. İlki, Lazio ile her konuda anlaşman Vedat Muriç’in bugün İtalya’ya gidecek olması. Yıldız futbolcu, 18+2 milyon Euro karşılığında İtalyan devine imzayı atacak. Fenerbahçe, kalan transferler için çok ihtiyaç duyduğu maddi kaynağa kavuşacak.

Lisanslar çıkartılacak

Sarı-Lacivertliler ayrıca yönetimin uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı Bankalar Birliği anlaşmasında da mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe’nin, 177.5 milyon TL’nin harcama limitini 500 milyon TL’ye kadar çıkaracağı konuşulan bu anlaşmayı bugün ya da yarın resmen duyurması bekleniyor. Hemen ardından TFF’ye, harcama limitini güncellemesi için gerekli başvuru yapılacak ve bu sayede imza attırılan 11 transferin lisansları, cuma günkü Rizespor maçına kadar çıkartılacak.