Fenerbahçe’de kötü gidişat sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yla 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa, 22. dakikada Mbaye Diagne’nin golüyle öne geçti. Rakip kalede baskısını artıran Fenerbahçe, beraberlik golünü 44. dakikada Roman Neustaedter’le buldu. Sarı-lacivertliler, 45 3. dakikada Özgür Çek’in kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Kasımpaşa, Diagne ile 54. dakikada beraberliği sağlayan golü attı ve maç 2-2 sona erdi.

Son iki maçında 5, geride kalan 14 haftada da 28 puan kaybeden Fenerbahçe, haftayı 14 puanla küme düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada bitirdi.

Harun Tekin yine penaltı kurtardı

Fenerbahçe’nin kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa maçında da penaltı kurtarışlarına devam etti. Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında bir penaltı vuruşu kurtaran Harun, bu maçta da beyaz noktadan geçit vermedi. Harun, 8. dakikada Diagne’nin penaltısını kurtarmayı başardı.

Neustaedter’den 2. gol

Fenerbahçe’nin Rus stoperi Neustaedter, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Takımının ilk golünü kaydeden Neustaedter, UEFA Avrupa Ligi’nde de Dinamo Zagreb filelerini havalandırmıştı.

Valbuena devam edemedi

Fenerbahçe’de Fransız futbolcu Mathieu Valbeuna, sakatlanarak maça devam edemedi. Sağ ayağını tutarak kendini yere bırakan Valbuena, 66. dakikada oyundan çıktı. Fransız futbolcunun yerine Michael Frey oyuna girdi.