Fenerbahçe'de Konoplyanka zirvesi!

Fenerbahçe, Sırbistan’a 2 gol atan Ukraynalı yıldız için Schalke’ye teklif yapma kararı aldı. Konoplyanka’nın 1 yıllık sözleşmesi var.

11 Haziran 2019, Salı 08:47
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Fenerbahçe'de Konoplyanka zirvesi!

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mathieu Valbuena’nın yerine alacağı oyuncuyu Almanya’da buldu.

Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal’la gerçekleştirilen zirve sonrası Yevhen Konoplyanka için Schalke’ye teklif yapılmasına karar verildi.

Alman ekibinde vasat bir sezon geçiren 29 yaşındaki Ukraynalı sol kanat, Sırbistan’ı yendikleri maçta 2 gol birden atarak üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmıştı. 1 yıllık daha sözleşmesi olan Konoplyanka’nın menajerliğini Mirsad Türkcan yapıyor.

Kaynak: Star

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