Jorge Jesus'u takımın başına getirerek yeni sezon öncesinde iddialı olduğunu gösteren Fenerbahçe 'de camiada birlik ve beraberliğe büründü. Bugün üyeler için 2022-2023 sezonu kombineleri satışa çıktı ve Sarı-Lacivertliler kombine biletlere akın etti.

Kanarya da taraftarlarını gösterdikleri ilgiden dolayı şu sözlerle teşekkür etti:

"Bugün Üyelerimiz için satışına başlanan 2022-23 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren, sabah itibarıyla stadımızın çevresini dolduran tüm üyelerimize teşekkür ederiz! Taraftarlarımız için genel satış 18 Haziran Cumartesi (yarın), saat 09.00’da başlıyor."







