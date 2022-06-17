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Fenerbahçe'de kombinelere yoğun ilgi

Yeni sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe'de bugün üyelere özel yeni sezonun kombineleri satışa çıktı. Sarı-Lacivertliler de gösterilen yoğun ilgi nedeniyle camiaya teşekkür etti.

17 Haziran 2022, Cuma 19:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kombinelere yoğun ilgi

Jorge Jesus'u takımın başına getirerek yeni sezon öncesinde iddialı olduğunu gösteren Fenerbahçe 'de camiada birlik ve beraberliğe büründü. Bugün üyeler için 2022-2023 sezonu kombineleri satışa çıktı ve Sarı-Lacivertliler kombine biletlere akın etti. 

Kanarya da taraftarlarını gösterdikleri ilgiden dolayı şu sözlerle teşekkür etti:

"Bugün Üyelerimiz için satışına başlanan 2022-23 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren, sabah itibarıyla stadımızın çevresini dolduran tüm üyelerimize teşekkür ederiz! Taraftarlarımız için genel satış 18 Haziran Cumartesi (yarın), saat 09.00’da başlıyor."



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