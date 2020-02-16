Ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi şok bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de, önceki haftalarda alınan kötü sonuçlar da eklenince taraftar teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi.

Bu arada kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre maç öncesi yedek kulübesine giden takım kaptanı Emre Belözoğlu, en son koltukta Sloven futbolcu Miha Zajc'ın oturduğunu gördü.

Tecrübeli isim, Zajc'a orasının kendi yeri olduğunu söyledi ve Sloven futbolcuyu kaldırdı.

Miha Zajc da daha sonrasında diğer uçtaki koltuğa oturdu ve mücadeleyi oradan takip etti.

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında aldığı yenilgiyle Süper Lig'de 38 puanda kaldı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde yer alıyor.