Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmada ‘fırsat transferleri’ne dikkat çekmişti. Fenerbahçe , en uygun şartlarda yıldızları kadrosuna katmak için aceleci hareket etmiyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de Sead Kolasinac... Yönetim, ocak ayında Mesut Özil için uyguladığı taktiğin aynısını 28 yaşındaki savunmacının transferinde de uygulamaya koydu. Fenerbahçe, Mesut ile el sıkımış, dünyaca ünlü yıldızın Arsenal’le anlaşıp ayrılmasının ardından imzayı attırmıştı.





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Maaşı 5.5 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler aynı yolu Sead Kolasinac’ta izliyor. Boşnak yıldız ile Fenerbahçe, senelik 1.8 milyon Euro maaş konusunda anlaşmaya vardı. Yönetim şimdi Kolasinac ile Arsenal arasındaki tazminat görüşmelerinin bitmesini bekliyor. 28 yaşındaki savunmacının İngiliz ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Kolasinac, senelik 5.5 milyon Euro olan maaşının 1.8 milyon Euro’sunu Fenerbahçe’den alacak. Yıldız futbolcu, kalan 3.7 milyon Euro’luk bölümü Arsenal’den tazminat olarak alıp boşa çıkmak istiyor.

Sabırlı bekleyiş

Kırmızı-Beyazlılar ise 2.5 milyon Euro ödeyerek yolları ayırmak istiyor. Bu nedenle taraflar arasındaki sıkı pazarlık devam ediyor. Kolasinac ile ön anlaşma yapan ve aceleci davranmayan Fenerbahçe, sabırlı bir şekilde bu görüşmelerin sonlanmasını bekliyor.





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