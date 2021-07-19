Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov'un ismi NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile anılıyor. Son haberler Kokoskov'un Fenerbahçe'de kalacağına yönelik olsa da Sarı-Lacivertliler'in duruma hazırlıklı olmak adına Virtus Bologna'dan ayrılan Sasa Djordjevic'i gündeme aldığı iddia edildi.

Igor Kokoskov'un ismi Dallas Mavericks'te koç Jason Kidd'in yardımcılığı adına geçiyordu. Kokoskov'un Slovenya Milli Takımı'nda daha önce çalıştığı Luka Doncic ile yeniden bir araya geleceği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia ediliyordu.

Sırp basınından Zurnal'ın haberine göre Kokoskov, daha önce çalıştığı Phoenix'e bir seyahat gerçekleştirse de döndüğünde Fenerbahçe'nin başındaki görevine devam edecek. Yeni sezon adına Kokoskov'un dinlendiği belirtilse de yine de esas kararının önümüzdeki günlerde belli olacağı aktarılmakta.

Alternatifi hazır

Zurnal'ın haberine göre çıkan söylentiler sonrası Fenerbahçe Beko, yeni koç adına çalışmalara başladı. Bu doğrultuda ilk aday olarak Virtus Bologna'dan ayrılan Sasa Djordjevic belirlendi. Djordjevic, Sırbistan Milli Takımı'nda da Kokoskov dönemi öncesinde başantrenör olarak görev yapmaktaydı.