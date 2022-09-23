Fenerbahçe'de kiralıklarda son durum! Berisha fırtınası
Fenerbahçe bu sezon kadrosunu yeni isimlerle güçlendirirken, forma şansı bulmakta zorlanan oyuncularını ise kiralık olarak takımdan göndermişti. Sarı-Lacivertli ekibin kiralık olarak gönderdiği forvetleri, yeni takımlarında düzenli olarak oynuyor.
Fenerbahçe ’nin kiralık olarak gönderdiği forvetleri, yeni takımlarında düzenli olarak oynuyor. Mergim Berisha, hafta sonunda attığı golle Augsburg’a Bayern Münih karşısında tarihi bir zafer yaşattı. Alman oyuncu, görev yaptığı 3 karşılaşmada 1 kez ağları sarsarken, 1 de asist yaptı.
Golcü futbolcu, Alman ekibinin Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ise adeta şov yaptı ve 90 dakikayı 4 golle tamamladı.
Mbwana Samatta
Eski takımı Genk’e kiralanan Mbwana Samatta, Belçika’da 5 kez sahaya çıktı ancak en fazla 45 dakika süre aldı. Tanzanyalı forvet tek golünü, 90+2’de galibiyeti getiren kafa vuruşuyla Saint Gilloise deplasmanında kaydetti.
Tiago Çukur
Belçika 2. Ligi’nde Dender forması giyen Tiago Çukur ise 3 maçta 1 gol attı.