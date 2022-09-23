Fenerbahçe ’nin kiralık olarak gönderdiği forvetleri, yeni takımlarında düzenli olarak oynuyor. Mergim Berisha, hafta sonunda attığı golle Augsburg’a Bayern Münih karşısında tarihi bir zafer yaşattı. Alman oyuncu, görev yaptığı 3 karşılaşmada 1 kez ağları sarsarken, 1 de asist yaptı.

Golcü futbolcu, Alman ekibinin Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ise adeta şov yaptı ve 90 dakikayı 4 golle tamamladı.

Mbwana Samatta

Eski takımı Genk’e kiralanan Mbwana Samatta, Belçika’da 5 kez sahaya çıktı ancak en fazla 45 dakika süre aldı. Tanzanyalı forvet tek golünü, 90+2’de galibiyeti getiren kafa vuruşuyla Saint Gilloise deplasmanında kaydetti.

Tiago Çukur

Belçika 2. Ligi’nde Dender forması giyen Tiago Çukur ise 3 maçta 1 gol attı.