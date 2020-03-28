Sarı-Lacivertliler’in iki yabancı oyuncusu başka takımlarda kiralık. Michael Frey, sezon başında Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg’e gitmişti.

Alman ekibi, 21 lig maçında 4 gol atıp, 4 asist yapan 25 yaşındak iforveti takımda tutmayı düşünmüyor.

Bir diğer kiralık isim ise ara transfer döneminde Düsseldorf’a giden Zanka. Ancak Danimarkalı stoperin de sezon sonunda Fenerbahçe’ye döneceği öğrenildi.