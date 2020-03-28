Fenerbahçe'de kiralık futbolcular geri dönecek
Fenerbahçe'de transfer edildikten sonra bir türlü bekleneni veremeyen ve sonra başka takımlara kiralanan Zanka ve Michael Frey için geri dönüş vakti. İki futbolcu da gittikleri kulüpte şanslarını iyi değerlendiremedi ve Sarı Lacivertli ekibin yeni sezondaki kadrosunda yer alacaklar.
Sarı-Lacivertliler’in iki yabancı oyuncusu başka takımlarda kiralık. Michael Frey, sezon başında Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg’e gitmişti.
Alman ekibi, 21 lig maçında 4 gol atıp, 4 asist yapan 25 yaşındak iforveti takımda tutmayı düşünmüyor.
Bir diğer kiralık isim ise ara transfer döneminde Düsseldorf’a giden Zanka. Ancak Danimarkalı stoperin de sezon sonunda Fenerbahçe’ye döneceği öğrenildi.