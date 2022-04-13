Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe , sahasında Galatasaray 'ı 2-0 mağlup ederek ikincilik için iddiasını sürdürdü. Derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertlilerin Koreli savunmacısı Kim Min-Jae için İngiliz ekibi derbiyi takip etti. İngiltere Premier Lig takımı Everton yetkilileri Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kim Min-Jae'yi izlemek için Kadıköy'de yer aldı ve karşılaşma sonunda Koreli stoper için olumlu rapor sundu.

İkinci kez izlediler

Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile oynadığı derbiyi de takip eden Everton yetkilileri bu sezon Kim Min-Jae'yi ikinci kez izlediler. Sarı lacivertlilerin sezon öncesinde Çin’in Pekin Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücreti ile kadrosuna kattığı 25 yaşındaki savunmacı kısa sürede ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe taraftarının sevgilisi oldu.

38 maçta oynadı

Kim Min-Jea bu sezon sarı lacivertlilerde 37'si ilk 11, 38 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kim, Galatasaray karşılaşmasında 13 top kazanırken, 14 pas arası yapmayı başardı. Bu iki veride stoper oyuncuları arasında haftanın en iyi rakamlarını yakalayan Güney Koreli oyuncu, ayrıca kendi yarı sahasında pas hatası yapmadı ve 75 pasta 68 isabet sağladı.

Ajansspor





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