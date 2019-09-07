Futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik program uyguladı. Oynanan ayak voleybolu, son derece keyifli geçti. Voleybol maçını kazanan Tolgay-Kruse-Mevlüt üçlüsü antrenman sonunda zafer pozu verdi.

Tolgay hızlı döndü

Fenerbahçe’de rekabetin en yoğun yaşandığı bölge orta saha. Ersun Yanal, ilk hafta Emre-Ozan ikilisini, Başakşehir ve Trabzon maçlarında ise Emre-Tolga ikilisini oynattı. Luiz Gustavo transferiyle bu bölgeye bir aday daha geldi. Son olarak Tolgay Arslan da sakatlıktan döndükten sonra antrenmandaki performansıyla ilk 11’i çok istediğini gösterdi. Tolgay, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Ersun Yanal’ın gözüne girerek takımın değişilmezlerinden biri olmak istiyor. Gurbetçi oyuncu, bu sezon işinin daha zor olduğunun farkında. Ancak pes etmeye hiç niyeti yok.

'Fener sevgim başka’

Mevlüt Erdinç, Başakşehir’den ayrılarak Fenerbahçe’ye imza attı. Bu sezon Vedat Muriç ile forma savaşı verecek olan tecrübeli forvet, büyük bir camiaya geldiğini söyledi. Mevlüt, “Fenerbahçe sevgim başka. Uzun yıllardır süren bir şey bu. Bu transfer döneminde onlar beni, ben de onları çok istedim. Sonunda bu isteğimiz, mutlu sonla noktalandı” dedi. 32 yaşındaki oyuncu, Muriç ile rekabetiyle alakalı olarak ise, “Vedat şu anda çok formda. Gollerini sıralıyor. Ancak ben de her an oynayacak gibi kendimi hazır tutuyorum. Bu rekabetten Fenerbahçe kârlı çıkacak” dedi.