Fenerbahçe kâbus gibi bir hafta geçiriyor. Sarı Lacivertliler ilk kötü haberi, Ankaragücü maçı öncesi Garry Rodrigues’ten aldı. 27 yaşındaki oyuncunun, adalesindeki yırtık nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Başkent’e mutlak galibiyet parolasıyla giden Sarı- Lacivertliler, 2-1’lik yenilgiyle büyük şok yaşadı. Yetmedi, sınırdaki Gustavo kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Son kötü haber dün Emre Belözoğlu’ndan geldi. Kaptan, Ankaragücü karşısında sonradan oyuna girip, sakatlanıp kenara gelmişti. Dün çekilen MR’ın ardından tecrübeli oyuncunun sol bacak iç kısmındaki kasında ve kas zarında yırtık tespit edildi. Emre en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Gustavo ve Emre’nin yokluğunda derbide Ozan’ın yanında kimin oynayacağı merakla bekleniyor.