Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.
Diğer futbolcuların 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı, çift kale maçlarla sonlandırdıkları aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.