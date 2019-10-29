Teknik direktör Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu takım kart görmüyor çünkü futbol oynamak istiyor" açıklamasıyla sarı-lacivertli ekibin kart istatistiğine dair sinyali vermişti. Ligde son 10 yıl baz alındığında da Kanarya, açık ara en az kart gördüğü sezonu yaşıyor.

AVRUPA'DA DA İKİNCİ SIRADA

9 maçta 9 sarısı olan takım, geçen yılın ilk 9 haftasında 17 sarı kart görmüştü. Bu sezonun ardından en az kart gördüğü ilk 9 haftalık periyodu ise 15 sarı ile 2013-2014'te yaşadı. Avrupa'da da Leicester City'nin (10 maç-9 sarı) ardından en az kart gören 2. takım oldu. Ferdi açtı ağzını yumdu gözünü 7 maçta 503 dakika forma giyen Rodrigues 2 gol, 1 asistle oynadı. Vedat 9 karşılaşmanın tamamında 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezonun rövanşı olarak gördüğü zorlu mücadele için yardımcılarına, "O maçı oynamadan asla bırakmam" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü, Vodafone Park'ta Terim'li Aslan'ı devirip camiayı kenetledi.

(Sabah)