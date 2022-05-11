Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Salonda core çalışması ile başlayan idman ardından sahada gerçekleştirilen çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edilirken; Bright Osayi-Samuel ve Serdar Aziz özel programlar eşliğinde günü tamamladı.

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.



