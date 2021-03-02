İşte Fenerbahçe'yi Trabzonspor zaferine götüren süreçte yaşananlar...

1-) Yönetimde bile artık Erol Bulut'la yolların ayrılması gerektiğini dile getirenler varken, Emre Belözoğlu hocaya sahip çıktı.

2-) Hafta boyunca adeta Samandıra'ya kamp kuran Belözoğlu, hem Erol hocayla hem de futbolcularla motive edici konuşmalar yaptı.

3-) Emre Belözoğlu'nun verdiği destekle radikal kararlara imza atan Erol Bulut, Caner'i kadro dışı bıraktı, Ozan'ı kızağa çekti.

4-) Hem Belözoğlu'nun hem de Bulut'un mesajlarını doğru algılayan Sarı-Lacivertliler de omuz omuza verdi, sahaya karakter koydu.



