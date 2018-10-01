İki futbolcu, taraftarlardan özür diledi. Buna rağmen tribünlerin tepkisi devam edince Mehmet ve Volkan soyunma odasının yolunu tuttu.

"Formayı çıkarın çıplak oynayın"

Fenerbahçeli taraftarlar, Rize’de kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Yenilen gollerin ardından da desteğe devam ettiler. Ancak 3-0’ın ardından karşılaşmanın ikinci bölümünde destek yerini protestoya bıraktı. Sarı-Lacivertli futbolseverler sırtlarını sahaya döndü, “Formayı çıkarın, çıplak oynayın” diye bağırdı. 12. adam maçın bitiminde ise takımı tribüne çağırarak yuhaladı.

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