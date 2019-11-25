Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile karşılaştı. Bu maçta burnuna darbe alan Sırp oyuncu Nikola Kalinic, sosyal medya hesabından isyan bayrağı açtı.

Kalinic, "Peki, hakemler faul çalmaya ve oyuncuları korumaya başlayana kadar kaç sakatlık oldu? Umarım çok ciddi bir şey yoktur. Kırık burun, bir hafta izin ve sonrasında tekrar çalışma. Önemli iç saha maçları geliyor, galibiyet serisinin tam zamanı... En azından çenem burnumla simetrik olacak." ifadeleriyle hakemi eleştirdi ve sakatlığına esprili bir şekilde yaklaştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertliler, başarılı oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Nikola Kalinic’in, 24 Kasım Pazar günü (dün) oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının son bölümünde burnuna aldığı darbeyle oluşan sakatlığı sonrasında detaylı kontroller gerçekleştirilmiştir.

Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir.

Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.